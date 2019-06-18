Футбол
Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»Спорт день за днем 02:06
По данным Globo Esporte, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу ведет переговоры с отцом 27-летнего бразильца. Сине-гранатовые готовы заплатить за Неймара 100 млн евро, а также включить в сделку Усмана Дембеле, Ивана Ракитича и Самуэля Умтити.
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СМИ: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и одного из игроков
Спорт-Экспрессвчера в 17:42
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