Футбол

Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»Спорт день за днем 02:06

По данным Globo Esporte, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу ведет переговоры с отцом 27-летнего бразильца. Сине-гранатовые готовы заплатить за Неймара 100 млн евро, а также включить в сделку Усмана Дембеле, Ивана Ракитича и Самуэля Умтити.
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Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»

Спорт день за днем02:06

Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращении

Sport24.ruвчера в 19:24

Источник: Неймар близок к возвращению в «Барселону»

Чемпионатвчера в 20:39

Неймар готовится к возвращению в «Барселону», сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 21:48

В «Барселоне» заявили, что не станут комментировать слухи о возможном переходе Неймара

Матч ТВвчера в 21:55

СМИ: футболист ПСЖ Неймар близок к возвращению в «Барселону»

ТАССвчера в 22:22

СМИ: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и одного из игроков

Спорт-Экспрессвчера в 17:42
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В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

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