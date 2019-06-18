Футбол
Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»Спорт день за днем 02:06
По данным Globo Esporte, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу ведет переговоры с отцом 27-летнего бразильца. Сине-гранатовые готовы заплатить за Неймара 100 млн евро, а также включить в сделку Усмана Дембеле, Ивана Ракитича и Самуэля Умтити.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и одного из игроков
Спорт-Экспрессвчера в 17:42
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
В Воронеже началось производство третьего и четвертого Ил-112В
Производство третьего и четвертого самолётов Ил-112В началось в Воронеже, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона в Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
Обновлено в 02:01
Общество
Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку
Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Здоровье
Эксперты составили «черный» список из 5 вредных продуктов для женщин
Эксперты составили «черный» список из 5 вредных продуктов для женщин.
Обновлено в 01:40
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Житель Нижнего Тагила незаконно прописал 10 тысяч мигрантов
В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за незаконную регистрацию свыше 10 тысяч мигрантов, сообщает прокуратура Свердловской области.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Нарышкин назвал монополию доллара анахронизмом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар валютой с «токсичным характером», которая стала анахронизмом современной мировой экономики.
Обновлено в 02:25
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Путин подписал закон о «пьяных» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Из-за столкновения фур перекрыта трасса М-5
В районе Сима столкнулись два большегруза, в результате чего фуры полностью перекрыли дорогу в обе стороны.
Обновлено в 02:58
Экономика
Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР
В результате UC Rusal, которую недавно вывели из-под санкций США, и «Норникель» могут потерять 15–20% доналоговой прибыли (EBITDA), сказал РБК один авторов исследования, директор группы корпоративный рейтингов АКРА Максим Худалов.
Обновлено в 02:00
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов
На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов
Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58