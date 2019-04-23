Globaltrans выплатит финальные дивиденды за 2018 год в размере 46,5 рубля на акциюFinam.Ru 03:39

Акционеры Globaltrans Investment PLC утвердили финальные и специальные финальные дивиденды за 2018 год в размере 46,5 рубля на одну обыкновенную акцию/глобальную депозитарную расписку.

Globaltrans выплатит финальные дивиденды за 2018 год в размере 46,5 рубля на акцию

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