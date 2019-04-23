Экономика
Globaltrans выплатит финальные дивиденды за 2018 год в размере 46,5 рубля на акциюFinam.Ru 03:39
Акционеры Globaltrans Investment PLC утвердили финальные и специальные финальные дивиденды за 2018 год в размере 46,5 рубля на одну обыкновенную акцию/глобальную депозитарную расписку.
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Политика
Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд
Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
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Обновлено в 16:23
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Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Восемь человек пострадали при падении рекламного щита в Екатеринбурге
По меньшей мере восемь человек пострадали при падении рекламного щита на людей в Екатеринбурге.
Обновлено в 14:35
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
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Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Хиллари Клинтон заявила, что доклад Мюллера «еще не конец»
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В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе
Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
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Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
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Обновлено в 09:03
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Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Технологии
В семи городах Китая запустили сеть 5G
Мобильная сеть пятого поколения запущена в семи городах КНР.
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Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
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Хоккей
Российские хоккеисты уступили шведам на юниорском чемпионате мира
В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Сборная России завершила групповой этап встречей со шведскими сверстниками.
Обновлено в 15:58
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Здоровье
Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек
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Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
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Обновлено в 05:34
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Космос
На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES.
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Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
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Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Наука
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Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
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Общество
Алексей Текслер в Магнитогорске посетил ММК
Обновлено в 07:40
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Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»
В Сети появились фотографии с церемонии спуска на воду подводной лодки «Белгород», на которой будут размещены подводные беспилотники «Посейдон».
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