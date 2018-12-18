Экономика
Помимо ожиданий заседания ФРС в среду, по итогам которого игроки рассчитывают получить заявление Джерома Пауэлла, указывающее на замедление темпов повышения процентных ставок, сегодня рынки будут следить за выступлением председателя КНР Си Цзиньпина, который в ходе партийного съезда выступит с докладом, в котором будут рассмотрены проблемы торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.
Глас Народа00:51
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Экономика
Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог
Обновлено в 00:30
Энергетика
Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы
На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.
Обновлено 16 декабря в 23:15
Экономика
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Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн
Россия второй месяц подряд продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации США — в октябре 2018 года сумма российских вложений выросла на $210 млн, до $14,629 млрд, следует из данных американского Минфина.
Обновлено в 00:25
Экономика
Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов
Медицинский кластер Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.
Обновлено в 00:00
Экономика
Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора
Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Обновлено вчера в 08:20
Экономика
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Обновлено вчера в 11:31
Экономика
Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России
По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:37
Экономика
Эй, на бирже: число официально безработных вырастет на 38%
Число официальных безработных в России может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек, спрогнозировал Минтруд.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн
Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.
Обновлено вчера в 04:10
Экономика
Бельгия начала импорт российских вин
Жители Бельгии теперь могут купить самые разные российские вина по цене от 8,5 до 140 евро за бутылку.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»
СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Франция ускорит введение налога с IT-гигантов
Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
В Малайзии выдвинули обвинения против Goldman Sachs
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Обновлено вчера в 05:56
Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза
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Обновлено вчера в 06:12