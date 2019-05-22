Математики: Глобальное потепление приведет к резкому похолоданиюРоссийская газета 03:08

Землю в будущем ожидает резкое похолодание. К такому неожиданному выводу пришли исследователи УрФУ, создавшие математические модели изменения климата.

Происшествия Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.

Происшествия В Италии перевернулся автобус с российскими туристами В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.

Экономика АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Политика Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".

Происшествия Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.

Авто Toyota возродит минивэн Granvia Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.

Политика США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.

Политика Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных на Украине Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных людей на Украине. Однако в данный момент этого не происходит.

Авто Кладбище забытых Ferrari - грустная история коллекционера Семья адвоката обратилась к Полу Коксу – уважаемому человеку, организатору ежегодных фестивалей Ferrari в Хьюстоне.

Политика В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Футбол В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.

Религия Православные отмечают День Николая Чудотворца Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.

Политика Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.

Политика В БПП отказались поддержать законопроект о выборах в Раду Крупнейшая в Верховной раде фракция «Блок Петра Порошенко» не намерена поддерживать законопроект о парламентских выборах на Украине.

Происшествия Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие В Москве в лаборатории инновационного центра "Сколково" разлилось пять граммов брома.

Транспорт ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал горожанам в среду отказаться от поездок в центр города на автомобилях.

Армия и оружие Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.

Хоккей Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.

Шоу-бизнес Анжелика Варум и Леонид Агутин празднуют 20-ю годовщину свадьбы Анжелика Варум и Леонид Агутин празднуют 20-ю годовщину свадьбы Пара вновь оказалась в Венеции.

Экономика ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.

Шоу-бизнес Родные Началовой раздают ее вещи Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Кино Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов» Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.

Происшествия В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Армия и оружие В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции по С-400 Москва считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.