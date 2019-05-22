Наука

Математики: Глобальное потепление приведет к резкому похолоданиюРоссийская газета 03:08

Землю в будущем ожидает резкое похолодание. К такому неожиданному выводу пришли исследователи УрФУ, создавшие математические модели изменения климата.
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Учёные предрекли новый Ледниковый период

News.ru03:12

Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание

URA.Ru01:15

На Земле наступит новый ледниковый период, предупредили математики УрФУ

REGNUM01:55

Российские ученые назвали одну из возможных причин глобального похолодания

ТАСС01:59

Грядёт глобальное похолодание: Уральские учёные спрогнозировали катастрофу, которая начнётся с Европы

Царьград03:03

Математики: Глобальное потепление приведет к резкому похолоданию

Российская газета03:08

Математики УрФУ спрогнозировали новый ледниковый период на Земле

Znak.com01:00
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Экономика

АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".
Обновлено в 04:31
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика

США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision

Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Политика

Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных на Украине

Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных людей на Украине. Однако в данный момент этого не происходит.
Обновлено в 05:26
Авто

Кладбище забытых Ferrari - грустная история коллекционера

Семья адвоката обратилась к Полу Коксу – уважаемому человеку, организатору ежегодных фестивалей Ferrari в Хьюстоне.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Индия предлагает купить малайзийские МиГ-29 и пальмовое масло

Обновлено вчера в 15:35
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным

Обновлено в 04:38
Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено вчера в 14:12
Религия

Православные отмечают День Николая Чудотворца

Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика

В БПП отказались поддержать законопроект о выборах в Раду

Крупнейшая в Верховной раде фракция «Блок Петра Порошенко» не намерена поддерживать законопроект о парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие

В Москве в лаборатории инновационного центра "Сколково" разлилось пять граммов брома.
Обновлено в 06:14
Транспорт

ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр

Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал горожанам в среду отказаться от поездок в центр города на автомобилях.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса

В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Анжелика Варум и Леонид Агутин празднуют 20-ю годовщину свадьбы

Анжелика Варум и Леонид Агутин празднуют 20-ю годовщину свадьбы Пара вновь оказалась в Венеции.
Обновлено в 05:34
Экономика

ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35%

Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Родные Началовой раздают ее вещи

Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции по С-400

Москва считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:11
Общество

Около 60% граждан РФ поддерживают запретные меры на ЕГЭ

Большинство жителей России (57%) поддерживают меры контроля за проведением ЕГЭ (камеры видеонаблюдения, запрет на использование мобильных устройств и т. д.), против — 34%.
Обновлено в 04:18
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