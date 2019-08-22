Происшествия
Глеб Никитин поблагодарил участников поисков Зарины АвгоновойPro Город НН 04:49
Глава Нижегородской области поручил региональному минздраву обеспечить Зарину Авгонову необходимым лечением, а при необходимости реабилитационными мероприятиями. Напомним, днем 18 августа пятилетняя девочка пропала в деревне Степановка Вознесенского района.
Читать в источнике
Оценить
Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия.
— Глеб Никитин, российский политикВыксунский рабочий 05:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Транспорт
Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше
Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Общество
В онкоцентре Блохина отрицают слухи о массовом сокращении сотрудников
Ранее в Сети появился приказ центра об изменении штатного расписания и сокращении более 700 сотрудников в НМИЦ Блохина «в целях оптимизации».
Обновлено в 06:15
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин и Зеленский договорились по украинским морякам
Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что вопрос освобождения моряков обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины и России 11 июля, и тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность.
Обновлено вчера в 09:45
Музыка
Певице Наргиз запретили исполнять песни Фадеева
Певица Наргиз Закирова сообщила, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева исполнять созданные им композиции.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Газпрому на 40% увеличили квоту продаж газа через биржу
Правительство РФ на 40% увеличило Газпрому квоту продаж газа через биржу.
Обновлено в 01:20
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Первый Hyundai Palisade застали в России
В российском представительстве Hyundai в комментарии изданию отдельно подчеркнули, что не имеют никакого отношения к первому в России экземпляру Palisade.
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Футбол
МВД расследует уголовное дело после скандального матча ПФЛ
По итогам матча 27-го тура зоны Юг ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1) возбуждено уголовное дело по подозрению в договорном характере игры.
Обновлено в 07:13
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Политика
Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать три акции протеста оппозиции 31 августа. При этом мэрия не предложила ни одной альтернативной площадки.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Аварийно севший в Жуковском А321 подготовили к эвакуации
В подмосковном Жуковском закончены работы по подготовке аварийно севшего самолёта А321 к эвакуации.
Обновлено в 07:57
Культура
Фестиваль «Таврида – АРТ» отмечает День флага России
Старт празднования Дня флага России задал зрелищный флешмоб, на котором 4,5 тыс. представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня под исполнение гимна России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обновлено в 02:55
Общество
В Казани на WorldSkills ожидается 250 тыс. зрителей
В Казани на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills ожидается 250 тыс. зрителей.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.
Обновлено в 06:37
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
Линейка сократилась до трех моделей: Ravon R2, Nexia R3 и R4. Цены стартуют с отметки 646 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Политика
Путин назвал причину протестов в Москве
Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина была доставлена в столичный военный госпиталь после отдыха в Болгарии.
Обновлено в 06:53
Здоровье
В Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение все хирурги больницы
В Нижнем Тагиле, в больнице на Вагонке, шесть хирургов написали заявления на увольнение.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51