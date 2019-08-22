Происшествия

Зарину Авгонову на вертолёте доставили в Нижний НовгородВыкса.рф 06:50

22 августа 5-летнюю Зарину Авгонову, найденную после трёх дней поисков в Вознесенском районе, вертолётом доставили в Детскую областную клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
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Глеб Никитин
Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия.
— Глеб Никитин, российский политикВыксунский рабочий 05:54

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Российский политик. Губернатор Нижегородской области с 26 сентября 2018 года.
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