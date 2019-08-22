Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия.

22 августа 5-летнюю Зарину Авгонову, найденную после трёх дней поисков в Вознесенском районе, вертолётом доставили в Детскую областную клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Зарину Авгонову на вертолёте доставили в Нижний Новгород

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