Происшествия
Глеб Никитин поблагодарил участников поисков Зарины АвгоновойPro Город НН 04:49
Глава Нижегородской области поручил региональному минздраву обеспечить Зарину Авгонову необходимым лечением, а при необходимости реабилитационными мероприятиями. Напомним, днем 18 августа пятилетняя девочка пропала в деревне Степановка Вознесенского района.
Читать в источнике
Оценить
Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия.
— Глеб Никитин, российский политикВыксунский рабочий 05:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Политика
Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
Обновлено в 12:45
Транспорт
Девять станций на «красной» ветке метро откроют в четверг
Обновлено в 11:44
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Теннис
Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Политика
Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Спорт
Биатлонист из Ижевска выступит на летнем чемпионате мира
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»
19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
Обновлено в 07:43
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Музыка
Два выступления Die Antwoord отменили из-за гомофобного скандала
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Кэтрин и Уильям выбрали бюджетный рейс для поездки в Шотландию
На фоне скандала вокруг герцогов Сассекских, которых обвиняют в лицемерии в связи с перелетами на частных джетах, герцоги Кембриджские выбрали для полета в Шотландию самые обычные бюджетные авиалинии.
Обновлено в 12:51
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Единоборства
Украинец Усик проведет бой с россиянином Федосовым
Украинский боксер Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе встретится с россиянином Андреем Федосовым, сообщает BoxingScene.
Обновлено в 04:24
Политика
Россиянин попросил Зеленского о помиловании ради возвращения на родину
Гражданин России Алексей Седиков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 11:53
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Кино
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой
С Народной артисткой России Александрой Назаровой, скончавшейся 20 августа в возрасте 79 лет, простятся 24 августа в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, где служила актриса.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Футбол
Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России
Обновлено в 08:51
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29