Происшествия

Глеб Никитин поблагодарил участников поисков Зарины АвгоновойPro Город НН 04:49

Глава Нижегородской области поручил региональному минздраву обеспечить Зарину Авгонову необходимым лечением, а при необходимости реабилитационными мероприятиями. Напомним, днем 18 августа пятилетняя девочка пропала в деревне Степановка Вознесенского района.
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Глеб Никитин
Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия.
— Глеб Никитин, российский политикВыксунский рабочий 05:54

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