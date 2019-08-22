Происшествия
Глеб Никитин поблагодарил участников поисков 5-летней Зарины АвгоновойКП - Нижний Новгород 03:20
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках пропавшей 5-летней Зарины Авгоновой в лесу в Вознесенском районе. Напомним, девочка пропала днем 18 августа в деревне Степановка.
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Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия.
— Глеб Никитин, российский политикВыксунский рабочий 05:54
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