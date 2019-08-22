Происшествия
Глеб Никитин поблагодарил участников поисков 5-летней Зарины АвгоновойКП - Нижний Новгород 03:20
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках пропавшей 5-летней Зарины Авгоновой в лесу в Вознесенском районе. Напомним, девочка пропала днем 18 августа в деревне Степановка.
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Зарине я желаю как можно скорее пойти на поправку. Сложно даже представить, сколько пережила она за это страшное время.
— Глеб Никитин, российский политикNewsroom24 02:40
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