Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономикеКоммерсантъ 04:38
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя комиссии, господин Глазьев будет назначен министром по интеграции и макроэкономике.
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с чего всё началось
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.Известиявчера в 20:42
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