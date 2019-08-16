Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономикеКоммерсантъ 04:38

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя комиссии, господин Глазьев будет назначен министром по интеграции и макроэкономике.
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с чего всё началось

Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, член Национальной академии наук Украины.
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