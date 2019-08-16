Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономикеКоммерсантъ 04:38
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя комиссии, господин Глазьев будет назначен министром по интеграции и макроэкономике.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:06, Ашберн
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Обновлено вчера в 06:42
Общество
Эксперты Росконтроля проверили качество популярных марок сливок
Росконтроль составил рейтинг сливок с массовой долей жира 20%.
Обновлено в 05:32
Здоровье
В Новосибирске за полгода выявили 22 случая заболевания лихорадкой денге
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила о том, что за семь месяцев текущего года в регионе было зафиксировано 22 случая заболевания лихорадкой денге.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Общество
Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров
Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Обновлено в 02:27
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года снизила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, - общий размер вложений уменьшился до суммы в $10,8 млрд.
Обновлено в 05:46
Политика
В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев
Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек.
Обновлено в 04:37
Общество
Омбудсмен попросил СК прекратить дело против матери за заказ лекарства
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить
Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Ленобласти обрушилось нежилое здание, под завалами могут быть люди
Нежилое здание обрушилось в пятницу в Волхове Ленинградской области, под завалами, предположительно, находятся два человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Футбол
Чем запомнился домашний матч «Спартака» в Лиге Европы
Обновлено в 05:11
Технологии
В работе Gmail по всему миру произошел сбой
Пользователи по всему миру отметили в пятницу, 16 августа, неполадки в работе электронной почты Gmail.
Обновлено в 05:46
Авто
Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год
Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца.
Обновлено в 04:37
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Обновлено в 02:30
Происшествия
Близ подмосковного аэропорта Жуковский найдена незаконная свалка
В радиусе двух километров от подмосковного аэропорта Жуковский располагается незаконная свалка, а также станция перегрузки мусора, об этом говорится на сайте Росприроднадзора.
Обновлено в 00:36
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Авто
Виктор Похмелкин: Нам нужна постоянная, налаженная система утилизации старых автомобилей
Есть машины, которые и 20 лет эксплуатации способны спокойно выдержать, а есть такие, которые ломаются через 4 года, и ничего с ними дальше уже не сделаешь.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Обновлено в 03:47
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в регионах России
Назван размер справедливой зарплаты в каждом российском регионе. Во всех из них, кроме одного, эта оценка превышает фактическую зарплату.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:40
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
В этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%, поэтому 90% денег туристы тратят на покупку отеля, и не готовы раскошеливаться на прочее. upd: Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено".
Обновлено вчера в 04:19
Наука
В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека
Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.
Обновлено 14 августа в 22:35
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено в 01:32
Музыка
Пригожин рассказал о последнем разговоре с Цоем
Продюсер Иосиф Пригожин к 29-й годовщине гибели музыканта Виктора Цой рассказал о своем последнем разговоре с ним.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Израиль попытался атаковать российских военных, намереваясь обвинить в атаке «Хезболлу»
Обе атаки были успешно отбиты, однако, как утверждают специалисты, за нападением стояли израильские военные, намереваясь переложить ответственность на организацию «Хезболла».
Обновлено в 03:51