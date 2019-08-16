Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.

с чего всё началось

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя комиссии, господин Глазьев будет назначен министром по интеграции и макроэкономике.

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