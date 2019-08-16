Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономикеКоммерсантъ 04:38

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя комиссии, господин Глазьев будет назначен министром по интеграции и макроэкономике.
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с чего всё началось

Куда Глазьев глядит: советник президента уходит из АП

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.
Известиявчера в 17:01

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Советник президента Глазьев уходит на пост министра ЕЭК

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РБК05:09

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URA.Ruвчера в 19:55

Советник президента России Сергей Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра ЕЭК

ТАСС04:59

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

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СМИ: Глазьев уходит с поста советника Путина

Московский Комсомолец05:03

Глазьев покинет администрацию президента

Известиявчера в 20:42
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:06, Ашберн
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Командир аварийно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 05:06
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

Обновлено вчера в 06:42
Общество

Эксперты Росконтроля проверили качество популярных марок сливок

Росконтроль составил рейтинг сливок с массовой долей жира 20%.
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В Новосибирске за полгода выявили 22 случая заболевания лихорадкой денге

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила о том, что за семь месяцев текущего года в регионе было зафиксировано 22 случая заболевания лихорадкой денге.
Обновлено в 05:26
Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

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Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
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Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Общество

Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров

Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Обновлено в 02:27
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Россия в июне 2019 года снизила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, - общий размер вложений уменьшился до суммы в $10,8 млрд.
Обновлено в 05:46
Политика

В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев

Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:49
Общество

Омбудсмен попросил СК прекратить дело против матери за заказ лекарства

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить

Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Ленобласти обрушилось нежилое здание, под завалами могут быть люди

Нежилое здание обрушилось в пятницу в Волхове Ленинградской области, под завалами, предположительно, находятся два человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Футбол

Чем запомнился домашний матч «Спартака» в Лиге Европы

Обновлено в 05:11
Технологии

В работе Gmail по всему миру произошел сбой

Пользователи по всему миру отметили в пятницу, 16 августа, неполадки в работе электронной почты Gmail.
Обновлено в 05:46
Авто

Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год

Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца.
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Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Обновлено в 02:30
Происшествия

Близ подмосковного аэропорта Жуковский найдена незаконная свалка

В радиусе двух километров от подмосковного аэропорта Жуковский располагается незаконная свалка, а также станция перегрузки мусора, об этом говорится на сайте Росприроднадзора.
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Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
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Есть машины, которые и 20 лет эксплуатации способны спокойно выдержать, а есть такие, которые ломаются через 4 года, и ничего с ними дальше уже не сделаешь.
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Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Обновлено в 03:47
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в регионах России

Назван размер справедливой зарплаты в каждом российском регионе. Во всех из них, кроме одного, эта оценка превышает фактическую зарплату.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
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Путешествия

В Турции предлагают ограничить систему «все включено»

В этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%, поэтому 90% денег туристы тратят на покупку отеля, и не готовы раскошеливаться на прочее. upd: Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено".
Обновлено вчера в 04:19
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Общество

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В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
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Продюсер Иосиф Пригожин к 29-й годовщине гибели музыканта Виктора Цой рассказал о своем последнем разговоре с ним.
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Армия и оружие

Израиль попытался атаковать российских военных, намереваясь обвинить в атаке «Хезболлу»

Обе атаки были успешно отбиты, однако, как утверждают специалисты, за нападением стояли израильские военные, намереваясь переложить ответственность на организацию «Хезболла».
Обновлено в 03:51
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, член Национальной академии наук Украины.
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