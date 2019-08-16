Политика

Глазьев покинет администрацию президентаИзвестия вчера в 20:42

В финансово-экономическом блоке правительства предположили, что Глазьев уходит из администрации президента, потому что его идеология экономического развития не встречает поддержки и не реализуется.
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с чего всё началось

Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.
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Глазьев не дождался от Путина перемен

Вести.UZ06:24
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Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
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В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали трое человек, два из которых врачи скорой помощи, спешившей на вызов, сообщили в УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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Футбол

«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
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В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
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Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

Причина задержки рейса не сообщается. Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров.
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Происшествия

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Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
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«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
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Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
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Футбол

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Обновлено в 09:04
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Медведчук заявил, что ситуация со свободой слова на Украине стала хуже

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук считает, что ситуация в вопросах соблюдения свободы слова на Украине критическая и становится хуже, чем при экс-президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Растет число пострадавших в результате аварийной посадки А321

В результате аварийной посадки самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье к медикам обратились 76 человек, из них 19 детей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:06
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
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Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, член Национальной академии наук Украины.
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