Политика

Главы западных стран почтили память погибших при высадке в НормандииИзвестия 17:22

Лидеры западных государств — членов антигитлеровской коалиции почтили память военнослужащих, погибших 6 июня 1944 года во время высадки союзников в Нормандии.
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