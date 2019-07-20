Политика
Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35Коммерсантъ 08:59
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
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