Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.

Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Наука Ученые выяснили, что стресс предшествует развитию рака Американские кардиологи выяснили, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологических заболеваний.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.

Политика В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Политика Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.

Экономика Россиян предупредили о резком подорожании красной икры Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.

Культура Известный продюсер посоветовал Алибасову уволить пиарщиков Девочки, композитор Сергей Галоян, талант продюсера Ивана Шаповалова, который нашел все это соединил, скомпилировал.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Игры Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.

Общество Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Политика «День тишины» начался на Украине перед выборами в Раду Внеочередные выборы в парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.

Шоу-бизнес Дочь Василисы Володиной выросла ее копией Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.

Политика Митрополит Иларион порассуждал о налогах и импортозамещении Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще.

Общество Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.

Политика МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами "На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.