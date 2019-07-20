Политика

Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35Коммерсантъ 08:59

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
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Главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

ТАСС08:26

Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Коммерсантъ08:59

Турция и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

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Главы МИД Турции и США обсудили ситуацию с С-400

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РБК09:39

Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35

RT на русском08:21

Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону C-400, F-35 и Сирию

РИА Новости08:16
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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Турецкий политик
Турецкий политический деятель, глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы, министр иностранных дел Турции.
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