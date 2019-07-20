Политика

Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35Коммерсантъ 08:59

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
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Главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

"Стороны обсудили ситуацию вокруг [поставок российских зенитных ракетных систем] С-400 и [американских истребителей пятого поколения] F-35, ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе, а также вопросы создания зоны безопасности в Сирии", - отметил источник.
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