Армия и оружие
Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35Коммерсантъ 08:59
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
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"Стороны обсудили ситуацию вокруг [поставок российских зенитных ракетных систем] С-400 и [американских истребителей пятого поколения] F-35, ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе, а также вопросы создания зоны безопасности в Сирии", - отметил источник.ТАСС08:26
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