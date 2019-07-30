Политика
Главы Минфина и ФНС стали наставниками на форуме «Продвижение» в ЯлтеНародные новости вчера в 19:05
Главы Минфина России Антон Силуанов и Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин стали наставниками для молодых налоговиков, сообщает телеканал "360". Как стало известно, сейчас в Ялте проходит третья проектно-аналитическая сессия платформы ФНС России "ПРОдвижение" на региональном уровне.
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В Ялте проходит третья региональная проектно-аналитическая сессия платформы ФНС России «ПРОдвижение». В качестве наставников участвуют министр финансов Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Мишустин. Они уже обсудили несколько важных вопросов и поучаствовали в работе площадок.Телеканал 360°вчера в 09:12
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Платформа ФНС «ПРОдвижение» в Ялте получила высокие оценки Мишустина и Силуанова
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