В Ялте проходит третья региональная проектно-аналитическая сессия платформы ФНС России «ПРОдвижение». В качестве наставников участвуют министр финансов Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Мишустин. Они уже обсудили несколько важных вопросов и поучаствовали в работе площадок.

с чего всё началось

Главы Минфина России Антон Силуанов и Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин стали наставниками для молодых налоговиков, сообщает телеканал "360". Как стало известно, сейчас в Ялте проходит третья проектно-аналитическая сессия платформы ФНС России "ПРОдвижение" на региональном уровне.

Главы Минфина и ФНС стали наставниками на форуме «Продвижение» в Ялте

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