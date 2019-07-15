Политика

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против ТурцииРБК 14:04

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции. Тем самым Анкару решено наказать за незаконное бурение шельфа у побережья Кипра, сообщает Frankfurter Allgemeine. Министр по европейским делам Германии Михаэль Рот назвал действия Турции неприемлемыми и провокационными.
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В Турции ответили на заявления ЕС о санкциях против Анкары

RT на русском20:39

В ЕС приняли меры воздействия на Турцию из-за бурения кипрского шельфа

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Kathimerini: Запланированные ЕС меры в отношении Турции не оправдали ожиданий Никосии

Московский Комсомолец Турция08:06

Евросоюз одобрил санкции против Турции

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МИД Турции заявил, что санкции ЕС не повлияют на деятельность страны в Средиземном море

ТАСС19:51

ЕС в полушаге от санкционного удара по Турции

Независимая газетавчера в 12:50
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Происшествия

Протаранивший толпу в Шарлоттсвилле получил 419 лет тюрьмы

Пожизненное тюремное заключение получил протаранивший толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года неонацист Джеймс Алекс Филдс.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети

Семь человек утонули на реке Лене в пригороде Якутска во время купания.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Общество

Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой

Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»

Малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" создана в России для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, сообщил РИА Новости один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат" Виктор Комардин.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Экономика

Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов

Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.
Обновлено в 08:37
Политика

Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь

Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
Обновлено в 19:14
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова

Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.
Обновлено в 15:01
Интернет

В немецких школах запретили Microsoft Office 365

"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено в 10:46
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Гаджеты

Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе

Sony представила пять новых моделей аудиосистем.
Обновлено в 12:44
Общество

Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов

Законно или нет За уборку подъездов в Барнауле платят по 50-75 рублей с квартиры много лет.
Обновлено в 20:18
Экономика

Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов

Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Политика

Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Футбол

Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Обновлено в 16:25
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Наука

В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Политика

Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота

Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 19:50
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Авто

УАЗ «Буханка» получит неожиданный цвет кузова

Напомним, версия УАЗ Комби «Трофи», впервые представленная в апреле этого года, отичается внешне от обычной «Буханки» наличием экспедиционного багажника, лестницы, стальными черными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16.
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В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
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Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
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