Политика
Главы МИД России и Германии договорились о членстве России в ПАСЕОреанда-Новости 09:09
ИА «Ореанда-Новости» Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас достигли договорённости о сохранении членства Москвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Политика
Зеленский захотел провести инаугурацию перед народом
«Буду чувствовать, что вы рядом» - написал Зеленский. Процедура инаугурации нового президента страны пройдет 20 мая.
Обновлено в 13:37
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.
Обновлено в 06:18
Экономика
СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн
Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:22
Баскетбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Экономика
Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика
Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Жилой дом эвакуируют в Новой Москве из-за угрозы взрыва
Эвакуация происходит из жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:27
Политика
Коломойский заявил, что его не приглашали на инаугурацию Зеленского
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его не приглашали на церемонию инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:24
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Политика
Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром
Обновлено в 15:36
Политика
В Австрии оппозиция потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент
Оппозиционные партии Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) потребовали отправить в отставку вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и провести новые парламентские выборы.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на складе
Ранее в МЧС сообщили о пожаре площадью 1,7 тыс. кв. м. на складе, расположенном на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.
Обновлено в 19:14
Общество
Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?
Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Oppo A9x
Oppo анонсировала смартфон Oppo A9x — чуть более мощную версию A9, представленного в прошлом месяце.
Обновлено в 07:03
Авто
Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин гарантировал финансирование исследований, получивших мегагранты
Владимир Путин гарантировал ритмичное финансирование научных исследований.
Обновлено в 11:38
Общество
В Москве отреставрируют памятник Минину и Пожарскому
Памятник Минину и Пожарскому в Москве будут реконструировать непосредственно на территории Покровского собора, проект находится на стадии завершения, заявил директор ГИМа Алексей Левыкин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 07:14
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты
Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16