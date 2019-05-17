Главы МИД России и Германии договорились о членстве России в ПАСЕОреанда-Новости 09:09

ИА «Ореанда-Новости» Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас достигли договорённости о сохранении членства Москвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Главы МИД России и Германии договорились о членстве России в ПАСЕ

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