с чего всё началось

14 января в Москве состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Делегации сторон будут возглавлять главы внешнеполитических ведомств — министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии господин Коно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече в Сингапуре, которая состоялась 14 ноября 2018 года, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились вернуться к переговорам о заключении мирного договора между двумя странами на основе советско-японской декларации 1956 года.

Главы МИД РФ и Японии обсудят тему мирного договора в середине января

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