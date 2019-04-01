Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном мореТАСС 05:44
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на видеобрифинге в Вашингтоне, транслировавшейся пресс-службой Госдепартамента.
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Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
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Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
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Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
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Завтра в королевской битве Call of Duty: Black Ops 4 появится 2 карта — тюрьма «Алькатрас»
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В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Происшествия
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
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Происшествия
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Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
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Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
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Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.
Обновлено в 12:40
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского
Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
Круизный лайнер столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местные власти.
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Папа римский считает кощунством называть Месси богом
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Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
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Транспорт
Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления
Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан ректор РГУ
В Рязани по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении задержан ректор Рязанского государственного университета.
Обновлено в 13:33
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
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Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55