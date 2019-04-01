Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном мореТАСС 05:44
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на видеобрифинге в Вашингтоне, транслировавшейся пресс-службой Госдепартамента.
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Политика
Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился
По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Происшествия
СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете в Москве
Следственный комитет России проведёт дополнительную проверку по факту смерти пенсионера в московском супермаркете в феврале 2018 года.
Обновлено в 15:28
Игры
«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети
«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.
Обновлено в 14:17
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.
Обновлено в 13:39
Спорт
Тутберидзе объяснила сложность прошедшего сезона для Загитовой
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила причину, по которой прошедший сезон оказался тяжелым для ее подопечной Алины Загитовой.
Обновлено в 15:18
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Здоровье
Псковская область планирует обслужить 3 тыс. человек по «медицинскому туризму»
Порядка 3 тыс. человек, проживающих в соседних регионах и за пределами России, воспользуются в 2019 году медуслугами ведущих медучреждений Псковской области.
Обновлено в 03:05
Общество
В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая
Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:03
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено в 07:14
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Происшествия
40 человек пострадали в Чехии при столкновении трамвая и троллейбуса
Как сообщает РИА Новости, трамвай и троллейбус столкнулись лоб в лоб.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Moody’s: Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»
Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что власти Дании вполне могут существенно затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», потребовав провести дополнительную экологическую экспертизу.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Технологии
В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Политика
Путин встретится с зарубежными коллегами на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии, а также премьерами Швеции и Норвегии.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Энергетика
Россия значительно опередила США по поставкам СПГ в Европу
В прошлом году страны Европы увеличили чистый импорт СПГ сразу на 6,4%. Показатель достиг 48,9 миллионов тонн благодаря увеличению поставок в Бельгию, в также Нидерланды.
Обновлено в 02:47
Культура
Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем
Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
Обновлено в 06:28
Экономика
«Роснефть» может создать арктический кластер
«При подтверждении ресурсной базы в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги», – приводятся слова Сечина на сайте kremlin.ru.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты
Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06