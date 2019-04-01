Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном мореТАСС 05:44

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на видеобрифинге в Вашингтоне, транслировавшейся пресс-службой Госдепартамента.
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