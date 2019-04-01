Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном мореТАСС 05:44
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на видеобрифинге в Вашингтоне, транслировавшейся пресс-службой Госдепартамента.
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Один из четких сигналов об излишках соли в организме – в конце дня появляется сильно выраженная отечность конечностей.
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Завтра в королевской битве Call of Duty: Black Ops 4 появится 2 карта — тюрьма «Алькатрас»
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Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
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Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов
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Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
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Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
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Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе дал первое интервью после назначения на этот пост.
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн
Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Авто
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Компания Nissan запустила российские продажи обновленного кроссовера Qashqai.
Обновлено в 09:39
Интернет
Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ
Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.
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Экономика
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Обновлено в 18:20
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Здоровье
Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью
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Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Футбол
Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Спорт
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Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
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Общество
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Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
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Экономика
«Газпром» назначил новых зампредов правления
"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
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Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси
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Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
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Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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