Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в ВенеRusarminfo.ru вчера в 02:19

В Столице Австрии Вене состоялись переговоры глав МИД Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Вене

Автоспорт Маттиа Бинотто: Наша скорость объясняется другим режимом работы мотора Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не стал преувеличивать значение скорости, показанной гонщиками команды в пятницу в Бахрейне.

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.

Политика В Словакии начался второй тур президентских выборов В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.

Политика Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля Текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера будет передан Конгрессу к середине апреля.

Политика Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Общество Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.

Здоровье Уфимские врачи провели сложную операцию пациентке с болевым синдромом В Уфе врачи сделали сложную операцию с помощью ангиографического аппарата.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Экономика Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.

Энергетика США убедили ряд нефтетрейдеров прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты убедили ряд нефтетрейдеров сократить, а в некоторых случаях даже прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы.

Армия и оружие Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".

Происшествия Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Хоккей Тарасенко вышел на пятое место в «Лент-Луисе» по заброшенным шайбам Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".

Политика СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.