Политика
Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в ВенеRusarminfo.ru вчера в 02:19
В Столице Австрии Вене состоялись переговоры глав МИД Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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Каспршик сверяет часы, Пашиняна встречает Мнацаканян: как начались переговоры в Вене
Sputnik Армениявчера в 07:49
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Вене накануне переговоров лидеров стран
Интерфакс28 марта в 16:23
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