Политика

Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в ВенеRusarminfo.ru вчера в 02:19

В Столице Австрии Вене состоялись переговоры глав МИД Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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В Вене пройдет официальная встреча лидеров Азербайджана и Армении

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Интерфакс28 марта в 16:23

В Вене стартовали переговоры Мамедъярова и Мнацаканяна

Москва-Баку.ru28 марта в 16:07
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Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
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В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
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В Уфе врачи сделали сложную операцию с помощью ангиографического аппарата.
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Авианосец «Викрант» получил СУБ российско-индийской разработки

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США убедили ряд нефтетрейдеров прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты убедили ряд нефтетрейдеров сократить, а в некоторых случаях даже прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы.
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Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства

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Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

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Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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Тарасенко вышел на пятое место в «Лент-Луисе» по заброшенным шайбам

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СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

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Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

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Когда отмечается Алексей Теплый и что предрекает этот день

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По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
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Азербайджанский государственный и политический деятель, генерал-полковник азербайджанской армии и действующий президент Азербайджана и главнокомандующий вооруженными силами с 31 октября 2003 года.
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