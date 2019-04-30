Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 годКоммерсантъ 13:48

Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).

Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

Наука Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.

Экономика ФАС заявила о высокой роли государства в экономике Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Гаджеты Инсайдер показал защитное стекло для смартфонов OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Инсайдер в социальной сети показал защитное стекло еще непредставленного OnePlus 7 Pro и OnePlus 7. Эти аппараты получат экраны без вырезов, но если в старшей версии экран получит скругленные края, то в OnePlus 7 такого не будет.

Футбол В Германии утверждают, что «Фортуна» хочет арендовать Смолова "Фортуна" из Дюссельдорфа (10-е место в бундеслиге) хочет взять нападающего "Локомотива" Федора Смолова в аренду, утверждает Express.

Политика МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Политика Путин сменил посла России в Белоруссии Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, Михаил Бабич снят с должности.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.

Кино Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино» В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.

Армия и оружие Стало известно о выстрелах на улицах Каракаса Стало известно о звуках автоматных очередей на улицах столицы Венесуэлы, где во вторник резко обострилась ситуация после перехода группы военнослужащих на сторону лидера оппозиции Хуайна Гуайдо, сообщает местный телеканал.

Здоровье В Серове организована первичная ячейка профсоюза «Альянс врачей» В Серове создана первичная профсоюзная организация работников Серовской городской больницы, входящая в межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей».

Общество Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Футбол Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо» Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.

Здоровье Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Происшествия В аэропорту Киева пассажирам показывали ролик с Украиной без Крыма В Национальную полицию Украины обратился пассажир международного аэропорта «Борисполь», сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма.

Политика Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.