Экономика

Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 годКоммерсантъ 13:48

Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
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Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

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Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

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