Политика

Главы 12 государств примут участие в саммите СВМДА в ДушанбеSputnik Таджикистан 12 июня в 04:01

Президенты 12 стран примут участие в пятой встрече глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, сообщил помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Душанбе принимает пятый саммит СВМДА (ВИДЕО)

МИР 2401:34

В школах Душанбе отменили занятия из-за саммита СВМДА

REGNUM13 июня в 04:05

Саммит СВМДА в Душанбе будут освещать 650 журналистов

ТАСС13 июня в 00:39

В школах и вузах Душанбе объявили внеплановые выходные

Sputnik Таджикистан13 июня в 01:36

Президент Турции посетит Душанбе для участия в саммите СВМДА

ИнфоШОС12 июня в 08:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон

Шавкат Мирзиёев посетит Бишкек и Душанбе

Вести.UZ11 июня в 23:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей

Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
Обновлено в 06:16
Футбол

Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)

В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Транспорт

Почти 600 остановок будут обустроены в Петербурге

Как рассказали в пресс-службе Смольного, городские власти заявили о необходимости обустроить 590 новых остановок, чтобы наладить функционирование новой маршрутной сети Петербурга.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу

Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Спорт

Чемпионат мира-2021 по санному спорту перенесен из Калгари в Уистлер

Чемпионат мира по санному спорту в 2021 году пройдет в Канаде, но не в Калгари, а в Уистлере, сообщается на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIL).
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Происшествия

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Происшествия

Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Авто

Jeep Renegade PHEV скоро представят публике

К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле

Обновлено вчера в 08:21
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Музыка

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:09
Политика

Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Опубликован предварительный отчёт о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Идея о созыве Совещания была впервые представлена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 г.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное