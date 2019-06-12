Главы 12 государств примут участие в саммите СВМДА в ДушанбеSputnik Таджикистан 12 июня в 04:01

Президенты 12 стран примут участие в пятой встрече глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, сообщил помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода.

Главы 12 государств примут участие в саммите СВМДА в Душанбе

Кино Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Происшествия Младший сын Соколова мог убить мать из ревности Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Происшествия Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.

Происшествия Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.

Политика Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.

Футбол Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет) В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.

Политика В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".

Политика КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.

Происшествия Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Транспорт Почти 600 остановок будут обустроены в Петербурге Как рассказали в пресс-службе Смольного, городские власти заявили о необходимости обустроить 590 новых остановок, чтобы наладить функционирование новой маршрутной сети Петербурга.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.

Спорт Чемпионат мира-2021 по санному спорту перенесен из Калгари в Уистлер Чемпионат мира по санному спорту в 2021 году пройдет в Канаде, но не в Калгари, а в Уистлере, сообщается на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIL).

Происшествия На Серовском тракте произошло смертельное ДТП Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.

Происшествия Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.

Авто Jeep Renegade PHEV скоро представят публике К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Политика Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.