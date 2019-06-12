Политика
Главы 12 государств примут участие в саммите СВМДА в ДушанбеSputnik Таджикистан 12 июня в 04:01
Президенты 12 стран примут участие в пятой встрече глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, сообщил помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
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