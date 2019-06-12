Главы 12 государств примут участие в саммите СВМДА в ДушанбеSputnik Таджикистан 12 июня в 04:01

Президенты 12 стран примут участие в пятой встрече глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, сообщил помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода.

Главы 12 государств примут участие в саммите СВМДА в Душанбе

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Здоровье Загар «шоколадка» и другие популярные ошибки на пляже Июньская погода в Москве переменчива, но каждые выходные столичные пляжи заполняются горожанами.

Экономика Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

Происшествия МАК обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Политика Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил "В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Наука Деформации позвоночника собак связали с одомашниванием Авторы обследовали хранящиеся в музеях древние скелеты 136 диких волков и собак, а также позвоночники 241 современного волка и 19 современных ездовых собак.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Политика После «дела Голунова» Путин уволил двух генералов Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей сотрудников МВД.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Происшествия В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

Общество В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.