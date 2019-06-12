Политика
Главы 12 государств примут участие в саммите СВМДА в ДушанбеSputnik Таджикистан 12 июня в 04:01
Президенты 12 стран примут участие в пятой встрече глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, сообщил помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода.
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Президент Бангладеш с супругой прилетит на международный форум в Душанбе
Sputnik Таджикистан12 июня в 07:58
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:03, Вашингтон
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Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
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Эквадор обыграл Италию в матче за бронзу молодежного ЧМ
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Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
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Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
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Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Обновлено вчера в 07:27
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Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
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Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
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Обновлено вчера в 17:55
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Названы топ-10 марок авто, к которым относятся как к средству передвижения
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
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Финансы
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Анжела Левайн рассекретила тайный роман принца Гарри
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Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
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Обновлено в 03:00
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Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
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Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
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