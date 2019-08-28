Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, на время проверки отстранены от занимаемых должностей, сообщил в четверг ТАСС председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

с чего всё началось

Специальная комиссия Минздрава 29 августа начинает проверку в Нижнем Тагиле. Сергей Овсянников стал главным врачом Демидовской больницы в 2013 году, Олег Николаев руководит ЦГБ № 1 с 2016 года. Как сообщало ИА REGNUM, ранее хирурги двух больниц в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение.

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