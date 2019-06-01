Происшествия
Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушенияLenta.ru 12:25
Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП. Об этом сообщили на предприятии, передает РИА Новости. Причиной стали нарушения промышленной безопасности на объекте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске
Нижегородская Правда13:34
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено в 10:06
Общество
В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг
Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Кино
Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона
В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Общество
Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Индзаги останется главным тренером «Лацио»
Итальянский специалист Симоне Индзаги останется на посту главного тренера «Лацио», несмотря на слухи о том, что римский клуб хочет видеть у руля команды Дженнаро Гаттузо.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости
Обновлено в 09:45
Футбол
Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом «Зенита» в мае
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила результаты общественного голосования за звание «Лучший игрок месяца».
Обновлено в 12:02
Политика
У СНГ есть будущее, считает Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Общество
Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса
Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Обновлено вчера в 06:56
Общество
В Сети появились кадры тотальной слежки за школьниками во время ЕГЭ
В соцсети появились фото, как сотрудники ситуационного центра Приморского края следят за школьниками во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) и «сдают» тех, кто списывает.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Вирджинии стали 12 человек
Обновлено в 02:53
Происшествия
Пассажиры Шереметьево не могут получить багаж более 2 часов из-за сбоя
Пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D, предположительно в связи со сбоем в системе выдачи, пишет 1 июня сайт телеканала РЕН ТВ.
Обновлено в 13:39
Кино
Появилось рабочее название приквела «Игры престолов»
В Сети появилась информация о том, что приквел «Игры престолов» получил рабочее название Bloodmoon («Кровавая ночь»), сообщает REGNUM.
Обновлено в 11:39
Наука
Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет
Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду
ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей в РФ вступили в силу с 1 июня
С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55
Футбол
Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1 (1-й тайм)
Сегодня, 1 июня, всех любителей футбола ждёт настоящий праздник - финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы
Полузащитник молодежной сборной России по футболу Магомед-Шапи Сулейманов из-за травмы не сможет принять участие в контрольном матче с командой Чехии, который состоится 5 июня в Австрии.
Обновлено в 12:05