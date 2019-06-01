Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушенияLenta.ru 12:25

Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП. Об этом сообщили на предприятии, передает РИА Новости. Причиной стали нарушения промышленной безопасности на объекте.

Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

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