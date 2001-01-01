Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 сутокРБК 12:42
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Армия и оружие
США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400
США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал на предстоящей сессии организации принять решение о сохранении бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19
Общество
Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале
Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено в 12:08
Футбол
Тренер «Челси» считает, что ворота в женском футболе нужно уменьшить
Тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз призвала уменьшить ворота в женском футболе.
Обновлено в 12:20
Политика
Трамп отверг обвинения в сокрытии правды
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг обвинения в сокрытии правды, выдвинутые лидером демократов в палате представителей Нэнси Пелоси.
Обновлено в 13:21
Общество
Россияне назвали своих идеальных соседей
Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Культура
Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Футбол
Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Технологии
Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
Защитник сборной США: «Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо»
Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве
Известный российский певец 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве в связи с резким ухудшением состояния.
Обновлено в 04:27
Футбол
Локомотив — Урал 1:0
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Политика
На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар
Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Экономика
Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей
Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42