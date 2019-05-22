Происшествия

Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 сутокРБК 12:42

Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд в Москве арестовал экс-главу избирательного штаба Навального Волкова на 20 суток

ТАСС13:23

Симоновский суд Москвы осудил политика Леонида Волкова на 20 суток арест

Эхо Москвы16:59

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Дождь12:30

Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

РБК12:42

Главу штаба Навального арестовали на 20 суток

Интерфакс12:41

Оппозиционера Леонида Волкова посадили на 20 суток

Говорит Москва12:48

Бывший глава предвыборного штаба Навального Волков арестован на 20 суток

Коммерсантъ12:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Культура

Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

РВСН РФ получили первые ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 09:41
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии

В посольстве России РБК сообщили, что получили информацию от Департамента гражданской защиты Италии о том, что на дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом с предположительно российскими туристами на борту.
Обновлено в 05:44
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Юнес Намли перешел в «Краснодар»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Юнеса Намли. 24-летний хавбек присоединится к клубу в июне.
Обновлено в 08:27
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
Гаджеты

Флагманский смартфон Redmi K20 позирует на официальных фото

Компания Xiaomi продолжает нагнетать интерес к смартфонам Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 16:31
Политика

Миссия МВФ спешно покидает Украину

Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась о прошлом романе с Димой Биланом

На сегодняшний день Рудковскую и Билана связывают деловые и дружеские отношения, кроме того, они — практически родственники.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Культура

Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе

Обновлено в 11:27
Политика

Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.
Обновлено в 17:24
Экономика

«КАМАЗ-Лизинг» выиграл в суде спор о льготе по налогу на имущество

Лизинговая компания «КАМАЗ» выиграла в Конституционном суде РФ спор о льготе по налогу на движимое имущество, купленное у взаимозависимых лиц.
Обновлено в 05:31
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»

Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Общество

Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»

Обновлено в 13:15
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Экономика

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Футбол

Сарри расстроился отсутствию Мхитаряна в финале Лиги Европы

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что с разочарованием принял решение Генриха Мхитаряна не ехать на финальную игру Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 09:55
Технологии

Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств

В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
Обновлено в 03:02
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Волков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, IT-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России 2018 года, и, впоследствии, штаба «забастовки избирателей», сооснователь «Общества защиты интернета».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное