Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

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