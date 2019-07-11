Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метроBFM.ru 10:48

Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.
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Глава областной полиции назначил проверку после дебоша с участием начальника омского УМВД

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Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
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Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.
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В центре Волгограде обнаружили мертвой федерального судью Волжского городского суда Волгоградской области.
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Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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