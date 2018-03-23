Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взяткеRT на русском 12:24
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
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Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Транспорт
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Футбол
Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей
20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.
Обновлено в 12:01
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Здоровье
Куйвашев поручил Бидонько разобраться с бунтом нижнетагильских врачей
Губернатор Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения Свердловской области.
Обновлено в 12:26
Транспорт
В Москве перекроют улицы из-за концерта в честь Дня флага России
В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Александр Петров отправился с новой девушкой в путешествие
Александр Петров и Стася Милославская продолжают скрывать отношения.
Обновлено в 12:00
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»
В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва
Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".
Обновлено в 14:51
Политика
Кравчук заявил о возможном завершении войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил на пресс-конференции, что, возможно, очень скоро конфликт в Донбассе закончится.
Обновлено в 12:29
Хоккей
Вячеслав Фетисов: «Кузнецов опозорил страну. Не понимаю, чем он думал»
Советский и российский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением о ситуации с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
Обновлено в 13:26
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Экономика
Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре
В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Технологии
Мердок запустит агрегатор новостей, чтобы забрать трафик у Google и Facebook
Принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку News Corp собирается запускать агрегатор новостей Knewz, который должен составить конкуренцию Google и Facebook.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Главком ЗВО Журавлев наградил победительниц «Танкового триатлона»
Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу в Доме офицеров в Петербурге.
Обновлено в 10:22
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09