Происшествия

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взяткеRT на русском 12:24

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Начальницу налоговой инспекции Южного округа Москвы арестовали за взятку

Дождь14:23

В Москве арестовали главу налоговой инспекции по Южному административному округу

Говорит Москва13:15

Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке

РБК13:12

Начальника налоговой инспекции по ЮАО арестовали по делу о взятке

Москва 2412:44

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

RT на русском12:24

Суд арестовал главу налоговой инспекции по ЮАО М.Андреянову по подозрению во взяточничестве

Агентство Москва12:20

Суд арестовал главу налоговой инспекции по Южному округу Москвы по делу о крупной взятке

ТАСС11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку

Обновлено в 03:17
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Транспорт

Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров

Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Здоровье

Жительница Челябинска родила в Турции во время свадебного путешествия

Обновлено в 07:58
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Футбол

Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей

20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.
Обновлено в 12:01
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Здоровье

Куйвашев поручил Бидонько разобраться с бунтом нижнетагильских врачей

Губернатор Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения Свердловской области.
Обновлено в 12:26
Транспорт

В Москве перекроют улицы из-за концерта в честь Дня флага России

В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Александр Петров отправился с новой девушкой в путешествие

Александр Петров и Стася Милославская продолжают скрывать отношения.
Обновлено в 12:00
Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»

В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва

Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".
Обновлено в 14:51
Политика

Кравчук заявил о возможном завершении войны в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил на пресс-конференции, что, возможно, очень скоро конфликт в Донбассе закончится.
Обновлено в 12:29
Хоккей

Вячеслав Фетисов: «Кузнецов опозорил страну. Не понимаю, чем он думал»

Советский и российский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением о ситуации с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
Обновлено в 13:26
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Экономика

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре

В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили север Хамы от боевиков

Обновлено в 12:21
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Технологии

Мердок запустит агрегатор новостей, чтобы забрать трафик у Google и Facebook

Принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку News Corp собирается запускать агрегатор новостей Knewz, который должен составить конкуренцию Google и Facebook.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ

На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Экономика

«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола

Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Главком ЗВО Журавлев наградил победительниц «Танкового триатлона»

Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу в Доме офицеров в Петербурге.
Обновлено в 10:22
Общество

В американском приюте поселился огромный кот

В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Южный административный округ
Один из 12 административных округов города Москвы. Включает в себя 16 районов и является крупнейшим по населению округом города - чел. Один из двух округов Москвы, не имеющий территорий за пределами МКАД.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное