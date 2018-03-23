Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

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