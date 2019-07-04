Экономика

Главу банка «Восточный» отправили в отставкуРБК 07:10

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В банке «Восточный» сменилось руководство

News.ru07:24

В банке «Восточный» назначены новые врио предправления и главный исполнительный директор

Банки.ру06:36

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

РБК07:10

Банк «Восточный» возглавил Вячеслав Арутюнян

Интерфакс07:03

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

Говорит Москва06:49

В банке «Восточный» четвертый раз за год сменился предправления

Ведомости07:19

Вячеслав Арутюнян назначен и.о. председателя банка «Восточный»

ТАСС06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Краснодаре горит жилая пятиэтажка – жильцов эвакуируют

Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в Краснодаре днём 4 июля, спасатели ведут эвакуацию жильцов.
Обновлено в 06:39
Экономика

Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»

Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
Общество

Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Экономика

Ключевая ставка требует осторожности

МВФ предупредил Банк России о возможных нестандартных эффектах ее снижения Стимулирующие экономический рост меры денежно-кредитной политики (ДКП) при определенных условиях могут приводить к обратному эффекту: возможно, существует уровень ключевой ставки, при которой снижение ее Центробанком приведет к сокращению кредитования и снижению ВВП.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В центре Москвы дерево убило ребенка

В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Обновлено в 05:09
Общество

Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье

Глава Роснефти Игорь Сечин строит в Барвихе особняк — вернее было бы сказать, замок — с гостевым домом.
Обновлено в 07:15
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Футбол

Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс

Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
Общество

«Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе

Обновлено в 07:07
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 07:00
Происшествия

В Подольске мужчина умер в больнице в ожидании врачей

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что врач приемного отделения не вызвала реаниматолога пациенту с инсультом.
Обновлено в 07:33
Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Петербуржцы определят концепцию арт-парка на проспекте Добролюбова

В Петербурге заработала интернет-площадка для голосования за лучшую концепцию арт-парка, который появится вместо судебного квартала возле проспекта Добролюбова.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе

Обновлено в 06:00
Политика

В команде Зеленского ответили Путину

Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова

На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Политика

В КНДР освободили задержанного австралийского студента

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31
Авто

Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%

В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Политика

Коломойский рассказал, как поддерживает Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что время от времени контактирует с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Экономика

Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Экономика

В ГД внесен законопроект о компенсации советских вкладов

В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.
Обновлено в 04:07
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР

Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное