Происшествия

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должностиRT на русском 09:41

Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
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Главного борца с наркотиками по ЗАО Москвы отстранили на фоне дела Голунова

Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.
Интерфакс08:41

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Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили из-за «дела Голунова»

РИА Новости09:47

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности

RT на русском09:41

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности после дела Голунова

Дождь08:47

Главу антинаркотического отдела полиции по ЗАО А.Щирова отстранили от должности после дела И.Голунова

Агентство Москва08:52

Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО временно отстранен после дела Голунова

Москва 2408:52

В Москве начальника антинаркотического подразделения УВД по ЗАО отстранили от должности

ТАСС09:06

Главного борца с наркотиками по ЗАО Москвы отстранили на фоне дела Голунова

Интерфакс08:41
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Политика

Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского

«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

В связи с 75-й годовщиной освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено вчера в 17:40
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Двух гаишников задержали в Петербурге после жалобы «Рыжего Тарзана»

Обновлено в 09:56
Здоровье

Ученые из США обнаружили в бассейнах «крипто-паразитов»

Обновлено в 06:37
Спорт

WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
Обновлено вчера в 16:09
Кино

Умер режиссер-документалист Василий Панин

Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога»

Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.
Обновлено в 04:20
Политика

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Происшествия

ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки

В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Политика

Климкин выступил против федерализации Украины

"По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины", - заявил Климкин в интервью изданию Liga.net, добавив, что "придется идти на компромиссы, и некоторые из этих компромиссов будут сложными".
Обновлено в 08:09
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Авто

Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза

Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором

Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.
Обновлено в 09:54
Политика

В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Футбол

Российский защитник «Хапоэля» из Тель-Авива близок к переходу в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Хапоэля» из Тель-Авива Эди Готлиб близок к переходу в «Оренбург».
Обновлено в 05:10
Политика

МИД России: Запад подталкивает Киев к продолжению политики Порошенко

В Министерстве иностранных дел России отметили, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского относительно включения Украины в перечень стран — импортёров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортёров для нужд ВСУ означают, что Запад подталкивает Киев к продолжению политики прежнего украинского президента Петра Порошенко.
Обновлено в 09:27
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Теннис

Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждая четвёртая трудоспособная россиянка (23,8%) умирает от онкологического заболевания.
Обновлено в 08:26
Технологии

Российский рынок рекламы на Smart TV за год вырос почти в четыре раза

Российские компании потратили в 2018 г. на рекламу через экраны телевизоров (и другой техники, подключенной к интернету) 750 – 800 млн руб. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные ассоциации IAB Russia.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми

Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.
Обновлено в 04:47
Политика

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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