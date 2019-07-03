Происшествия

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должностиRT на русском 09:41

Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
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Главного борца с наркотиками по ЗАО Москвы отстранили на фоне дела Голунова

Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.
Интерфакс08:41

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Главного борца с наркотиками УВД по ЗАО отстранили после дела Голунова

РБК11:16

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили из-за «дела Голунова»

РИА Новости09:47

Главного борца с наркотиками по ЗАО Москвы отстранили на фоне дела Голунова

Интерфакс08:41

В Москве начальника антинаркотического подразделения УВД по ЗАО отстранили от должности

ТАСС09:06

Главу антинаркотического отдела полиции по ЗАО А.Щирова отстранили от должности после дела И.Голунова

Агентство Москва08:52

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности после дела Голунова

Дождь08:47

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности

RT на русском09:41
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Политика

Погибших на подлодке моряков представят к госнаградам

Обновлено в 06:34
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем

В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза

Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Появились данные о еще одном погибшем моряке

По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Эфиопская община Израиля устроила протесты по всей стране

Обновлено в 10:36
Футбол

Хет-трик Дарфалу не спас «Витесс» Слуцкого от поражения

Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе клуба из Арнема хет-триком отметился Уссама Дарфалу.
Обновлено в 13:09
Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:13
Общество

Собянин заявил, что массового приезда мигрантов из-за реновации не будет

Программа реновации не станет причиной для массового приезда мигрантов в Москву.
Обновлено в 14:29
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала

РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле

Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Авто

АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства

Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Обновлено в 05:56
Гаджеты

Клавиатуры Cooler Master SK Series Limited Edition выполнены в белом цвете

Верхняя панель решений выполнена из алюминия, а клавиши имеют белое цветовое исполнение.
Обновлено в 13:34
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Футбол

«Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матче

Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер».
Обновлено в 13:49
Происшествия

Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков

Обновлено в 12:08
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Авто

Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type

Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

Обновлено в 14:38
Политика

Шемякин показал Путину его фото в молодости

Обновлено в 12:52
Политика

Новым главой Европарламента стал итальянец Сассоли

Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли был избран новым председателем Европейского парламента.
Обновлено в 07:24
Здоровье

Названа основная причина смертности женщин в России

Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.
Обновлено в 09:47
Общество

В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков

Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Общество

Власти Японии могут эвакуировать 850 тысяч человек из-за ливней

Власти Японии посоветовали эвакуироваться жителям префектур Кагосима, Эхимэ и Кумамото, где прошли сильные ливни.
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия

Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина

Обновлено в 13:54
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери

Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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