Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.

с чего всё началось

Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности

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