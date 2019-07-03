Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должностиRT на русском 09:41
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
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Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.Интерфакс08:41
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