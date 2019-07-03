Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должностиRT на русском 09:41
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.Интерфакс08:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Политика
Среди погибших моряков-подводников было два Героя России
Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар удалось потушить, при этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата — 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Штурмовик ВВС США сбросил три бомбы над Флоридой
Американский самолет ВВС A-10C Thunderbolt II нечаянно сбросил на Флориду учебные бомбы из-за столкновения с птицей.
Обновлено в 11:47
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Общество
Появилось видео полного солнечного затмения
В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Сети появились имена и фото всех погибших подводников
Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Почти 60 человек эвакуированы из зоны подтопления в Красноярском крае
Эвакуированные жители размещены у родственников.
Обновлено в 03:17
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Культура
Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ
ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки.
Обновлено в 00:03
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Эксперт, подключившийся к дискуссии, заявил, что его цена идентична стоимости пяти квартир в Москве.
Обновлено в 08:48
Политика
Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию
Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Здоровье
Врачи заявили об опасности плавания в бассейне
Врачи предупреждают, что эти паразиты могут представлять серьёзную опасность для тех, у кого слабый иммунитет.
Обновлено в 12:13
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры
Обновлено в 06:34
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге
Обновлено в 11:09
Футбол
Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»
На постере в новых футболках изображены игроки команды Желсон Мартинш, Александр Головин, Радамель Фалькао, Бенуа Бадиашиле и Сеск Фабрегас.
Обновлено в 11:31
Спорт
Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились
Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать
Обновлено в 10:26