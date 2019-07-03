Происшествия

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должностиRT на русском 09:41

Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
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Главного борца с наркотиками по ЗАО Москвы отстранили на фоне дела Голунова

Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.
Интерфакс08:41

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Главного борца с наркотиками УВД по ЗАО отстранили после дела Голунова

РБК11:16

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили из-за «дела Голунова»

РИА Новости09:47

Главного борца с наркотиками по ЗАО Москвы отстранили на фоне дела Голунова

Интерфакс08:41

В Москве начальника антинаркотического подразделения УВД по ЗАО отстранили от должности

ТАСС09:06

Главу антинаркотического отдела полиции по ЗАО А.Щирова отстранили от должности после дела И.Голунова

Агентство Москва08:52

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности после дела Голунова

Дождь08:47

Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности

RT на русском09:41
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Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Обновлено в 10:57
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Политика

Среди погибших моряков-подводников было два Героя России

Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар удалось потушить, при этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата — 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Штурмовик ВВС США сбросил три бомбы над Флоридой

Американский самолет ВВС A-10C Thunderbolt II нечаянно сбросил на Флориду учебные бомбы из-за столкновения с птицей.
Обновлено в 11:47
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Общество

Появилось видео полного солнечного затмения

В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

В Сети появились имена и фото всех погибших подводников

Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Почти 60 человек эвакуированы из зоны подтопления в Красноярском крае

Эвакуированные жители размещены у родственников.
Обновлено в 03:17
Авто

Компания Opel показала обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Культура

Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ

ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки.
Обновлено в 00:03
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Эксперт, подключившийся к дискуссии, заявил, что его цена идентична стоимости пяти квартир в Москве.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Лебедь до смерти забил собаку на глазах у хозяина в Ирландии

Обновлено в 08:15
Политика

Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию

Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Здоровье

Врачи заявили об опасности плавания в бассейне

Врачи предупреждают, что эти паразиты могут представлять серьёзную опасность для тех, у кого слабый иммунитет.
Обновлено в 12:13
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Политика

Путин освободил от должности трех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле

Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры

Обновлено в 06:34
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге

Обновлено в 11:09
Футбол

Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»

На постере в новых футболках изображены игроки команды Желсон Мартинш, Александр Головин, Радамель Фалькао, Бенуа Бадиашиле и Сеск Фабрегас.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Семья Началовой пригрозила судом организаторам «туристических панихид»

Обновлено в 07:43
Спорт

Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились

Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать

Обновлено в 10:26
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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