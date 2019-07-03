Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.

с чего всё началось

Главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Андрея Щирова отстранили от работы после нашумевшего дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы полиции Москвы Юрия Титова.

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