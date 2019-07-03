Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили из-за ГолуноваГазета.Ru 11:21
Главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Андрея Щирова отстранили от работы после нашумевшего дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы полиции Москвы Юрия Титова.
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с чего всё началось
Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.Интерфакс08:41
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