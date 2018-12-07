Происшествия
Главу УФСИН привлекли к ответственности из-за ситуации с Цеповязом
Главу УФСИН привлекли к ответственности из-за ситуации с ЦеповязомКоммерсантъ01:53
Начальник управления ФСИН по Амурской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности по итогам проверки, начатой после публикации фотографий с крабами и шашлыками осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза.
Коммерсантъ01:53
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Главу УФСИН привлекли к дисциплинарной ответственности из-за ситуации с Цеповязом
Комсомольская правда01:57
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Происшествия
Полиция не нашла нарушений в деятельности фонда Сокурова
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Происшествия
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В Кемеровской области вследствие получения холодовых травм из-за установившихся в регионе низких температур скончались два человека.
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Происшествия
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Полиция Нью-Йорка в ночь на пятницу эвакуировала здание Time Warner Center, где располагается бюро телеканала CNN, из-за сообщений о возможном взрывном устройстве.
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Во Владивостоке вынужденно сел летевший в КНР самолет из Хабаровска
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Происшествия
Директор детского дома на Колыме избил двух детей
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Происшествия
В центре Москвы обнаружили захоронение XVII века
На место прибыли археологи, которые заявили, что останки имеют отношение к захоронению «Божий дом», датируется кладбище XVII веком.
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Обновлено в 03:05
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В Анапе потушили крупный пожар в трех домах
В Анапе ликвидировали возгорание, вспыхнувшее в трех частных домах на площади 700 квадратных метров.
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Происшествия
СК задумал внедрить детектор лжи по глазам
В целях борьбы с взяточничеством Следственный комитет России планирует применять собственную разработку — детектор лжи по глазам.
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Происшествия
В Уфе двухлетний ребенок застрял в бидоне
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Киеве из здания суда сбежал мужчина, подозреваемый в убийстве
Обновлено в 03:03
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Северокорейское судно выбросило на берег Владивостока
Судно из КНДР, стоявшее в одном из портов Владивостока, сорвало с якоря и вынесло на берег, сообщает погрануправление ФСБ Приморского края.
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Происшествия
Александр Розенбаум спас женщину на борту самолета
Российский певец Александр Розенбаум оказал первую медицинскую помощь пассажирке самолета, написал крымский журналист Константин Кнырик в Facebook. https: / / www.facebook.com / konstantin.knyrik / posts / 203981217177551 Как рассказал Кнырик, женщине стало плохо в самолете рейса Москва — Симферополь, вылетевшем в 16:55 из "Шереметьево".
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Петербурге школьник избил мужчину во время спора об итогах ВОВ
Ученик 11 класса одной из петербургских школ вступил в конфликт с 32 -летним мужчиной.
Обновлено в 03:00