Происшествия

Главу УФСИН привлекли к ответственности из-за ситуации с Цеповязом
Коммерсантъ
01:53

Начальник управления ФСИН по Амурской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности по итогам проверки, начатой после публикации фотографий с крабами и шашлыками осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза.
Коммерсантъ01:53

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Главу УФСИН по Амурской области привлекли к ответственности после инцидента с Цеповязом

RT на русском02:18

Начальника амурского ФСИН наказали за нарушения в колонии, где сидит Вячеслав Цеповяз

Эхо Москвы03:00

Главу УФСИН привлекли к дисциплинарной ответственности из-за ситуации с Цеповязом

Комсомольская правда01:57

Главу УФСИН привлекли к ответственности из-за ситуации с Цеповязом

Коммерсантъ01:53

Главу амурского УФСИН наказали из-за истории с Цеповязом

РИА Новости01:52

Главу УФСИН привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после истории с Цеповязом

ТАСС01:34

Главу УФСИН по Амурской области привлекли к ответственности из-за Цеповяза, поедающего крабов в колонии

2х2.su02:50
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Происшествия

Полиция не нашла нарушений в деятельности фонда Сокурова

Полиция Санкт-Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело по итогам проверки фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации».
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Кемеровской области из-за мороза погибли два человека

В Кемеровской области вследствие получения холодовых травм из-за установившихся в регионе низких температур скончались два человека.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Сотрудников CNN эвакуировали в прямом эфире из-за сообщения о бомбе

Полиция Нью-Йорка в ночь на пятницу эвакуировала здание Time Warner Center, где располагается бюро телеканала CNN, из-за сообщений о возможном взрывном устройстве.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Во Владивостоке вынужденно сел летевший в КНР самолет из Хабаровска

Самолет, летевший из Хабаровска на китайский остров Хайнань, вынужденно в аэропорту Владивостока по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Директор детского дома на Колыме избил двух детей

Обновлено в 02:50
Происшествия

В центре Москвы обнаружили захоронение XVII века

На место прибыли археологи, которые заявили, что останки имеют отношение к захоронению «Божий дом», датируется кладбище XVII веком.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Саратовской области ликвидировали пожар на заводе

Площадь пожара составила 100 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Анапе потушили крупный пожар в трех домах

В Анапе ликвидировали возгорание, вспыхнувшее в трех частных домах на площади 700 квадратных метров.
Обновлено в 02:55
Происшествия

СК задумал внедрить детектор лжи по глазам

В целях борьбы с взяточничеством Следственный комитет России планирует применять собственную разработку — детектор лжи по глазам.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Уфе двухлетний ребенок застрял в бидоне

Обновлено в 03:05
Происшествия

В Киеве из здания суда сбежал мужчина, подозреваемый в убийстве

Обновлено в 03:03
Происшествия

Северокорейское судно выбросило на берег Владивостока

Судно из КНДР, стоявшее в одном из портов Владивостока, сорвало с якоря и вынесло на берег, сообщает погрануправление ФСБ Приморского края.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Александр Розенбаум спас женщину на борту самолета

Российский певец Александр Розенбаум оказал первую медицинскую помощь пассажирке самолета, написал крымский журналист Константин Кнырик в Facebook. https: / / www.facebook.com / konstantin.knyrik / posts / 203981217177551 Как рассказал Кнырик, женщине стало плохо в самолете рейса Москва — Симферополь, вылетевшем в 16:55 из "Шереметьево".
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Петербурге школьник избил мужчину во время спора об итогах ВОВ

Ученик 11 класса одной из петербургских школ вступил в конфликт с 32 -летним мужчиной.
Обновлено в 03:00
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