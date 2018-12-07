Происшествия
Главу УФСИН Амурской области наказали после истории с Цеповязом
Главу УФСИН Амурской области наказали после истории с ЦеповязомREGNUM03:17
По результатам проверки деятельности управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области по делу о нарушениях условий содержания члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза начальника управления привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности».
REGNUM03:17
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Против руководства амурской колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, возбудили уголовное дело
КП - Кубань04 декабря в 10:46
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Происшествия
Полиция задержала сбившего пешеходов в центре Москвы водителя
Обновлено в 06:55
Происшествия
Школа в Жулебино вновь открылась после инцидента с учеником с ножом
Школа №1359 в московском районе Жулебино вновь открылась в пятницу, 7 декабря, после произошедшего инцидента с учеником, который пришел на занятия с ножом.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В фонде Сокурова следователи нарушений не нашли
Полиция Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело после проверки фонда режиссера Александра Сокурова, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Школьник выстрелил из ракетницы в лицо оппоненту после спора о ВОВ
В отношении петербургского школьника возбуждено уголовное дело после того, как он выстрелил в лицо мужчине, который поспорил с ним об итогах Великой Отечественной войны, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:55
Происшествия
В якутской колонии заключенные объявили голодовку и зашили себе рты
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Никарагуа россиянка облила священника кислотой
В Никарагуа россиянка облила священника кислотой, сообщает «МК».
Обновлено в 06:48
Происшествия
Александр Розенбаум спас женщину на борту самолета
Российский певец Александр Розенбаум оказал первую медицинскую помощь пассажирке самолета, написал крымский журналист Константин Кнырик в Facebook. https: / / www.facebook.com / konstantin.knyrik / posts / 203981217177551 Как рассказал Кнырик, женщине стало плохо в самолете рейса Москва — Симферополь, вылетевшем в 16:55 из "Шереметьево".
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина
В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Жители Урала принимали «заказы» на избиение задолжавших «закладчиков»
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Кемеровской области из-за мороза погибли два человека
Обновлено в 06:20
Происшествия
Уфимские спасатели освободили застрявшую в бидоне девочку
Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда двухлетняя девочка увлеклась игрой с бидоном и в итоге застряла в нем.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Петербурге учителей обвинили в изготовлении наркотиков
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении бывших учителей химии и физики, сообщает официальный сайт прокуратуры по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Названа дата начала суда по делу об убийстве посла Андрея Карлова
Стала известна дата начала судебного процесса по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Женщину осудили на 4,5 года колонии за попытку продать маленькую дочь
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Наталья Федорова сообщила о том, что женщину, которая пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь, приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.
Обновлено в 06:52