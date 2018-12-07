По результатам проверки деятельности управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области по делу о нарушениях условий содержания члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза начальника управления привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности».

Главу УФСИН Амурской области наказали после истории с Цеповязом

Происшествия Происшествия Таксист сбил пешеходов в центре Москвы и скрылся с места преступления В центре Москвы автомобиль такси сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления.

Происшествия Происшествия Полиция не нашла нарушений в деятельности фонда Сокурова Полиция Санкт-Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело по итогам проверки фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации».

Происшествия Происшествия Школа в Жулебине возобновила работу после инцидента с подростком Школа №1359 в московском районе Жулебино возобновила работу после того, как один из учеников 10-го класса пришёл на занятия с ножом.

Происшествия Происшествия Школьник выстрелил из ракетницы в лицо оппоненту после спора о ВОВ В отношении петербургского школьника возбуждено уголовное дело после того, как он выстрелил в лицо мужчине, который поспорил с ним об итогах Великой Отечественной войны, передает «Интерфакс».

Происшествия Происшествия Заключенные одной из исправительных колоний Якутии объявили голодовку Восемь заключенных одной из исправительных колоний Якутии объявили голодовку из-за плохих условий содержания в пенитенциарном учреждении, сообщила ТАСС председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Семенова.

Происшествия Происшествия Россиянка облила кислотой священника на исповеди в Никарагуа Гражданка России облила кислотой священника, который исповедовал ее в храме в Никарагуа, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Происшествия Уфимские спасатели освободили застрявшую в бидоне девочку Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда двухлетняя девочка увлеклась игрой с бидоном и в итоге застряла в нем.

Происшествия Происшествия В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.

Происшествия Происшествия В Кузбассе два человека замерзли насмерть

Происшествия Происшествия Сотрудников CNN эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Происшествия Происшествия В Магадане прокуратура проверит информацию об избиении детдомовцев Прокуратура Магаданской области начала проверку в отношении должностных лиц детского дома поселка Ола, применивших физическое воздействие к воспитанникам, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Происшествия СК задумал внедрить детектор лжи по глазам В целях борьбы с взяточничеством Следственный комитет России планирует применять собственную разработку — детектор лжи по глазам.

Происшествия Происшествия Летевший из Хабаровска на Хайнань самолет сел во Владивостоке Самолет, вылетевший из Хабаровска в КНР на остров Хайнань, совершил вынужденную посадку во Владивостоке.

Происшествия Происшествия Жительница Рязани погибла при катании на тюбинге за машиной В Рязани 19-летняя девушка получила смертельные травмы, катаясь на прицепленной к автомобилю «ватрушке».