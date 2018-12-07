Происшествия
Главу УФСИН Амурской области наказали после истории с Цеповязом
Главу УФСИН Амурской области наказали после истории с ЦеповязомREGNUM03:17
По результатам проверки деятельности управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области по делу о нарушениях условий содержания члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза начальника управления привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности».
REGNUM03:17
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Против руководства амурской колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, возбудили уголовное дело
КП - Кубань04 декабря в 10:46
Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия
Таксист сбил пешеходов в центре Москвы и скрылся с места преступления
В центре Москвы автомобиль такси сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления.
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Происшествия
Полиция не нашла нарушений в деятельности фонда Сокурова
Полиция Санкт-Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело по итогам проверки фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации».
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Происшествия
Школа в Жулебине возобновила работу после инцидента с подростком
Школа №1359 в московском районе Жулебино возобновила работу после того, как один из учеников 10-го класса пришёл на занятия с ножом.
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Происшествия
Школьник выстрелил из ракетницы в лицо оппоненту после спора о ВОВ
В отношении петербургского школьника возбуждено уголовное дело после того, как он выстрелил в лицо мужчине, который поспорил с ним об итогах Великой Отечественной войны, передает «Интерфакс».
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Происшествия
Заключенные одной из исправительных колоний Якутии объявили голодовку
Восемь заключенных одной из исправительных колоний Якутии объявили голодовку из-за плохих условий содержания в пенитенциарном учреждении, сообщила ТАСС председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Семенова.
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Происшествия
Россиянка облила кислотой священника на исповеди в Никарагуа
Гражданка России облила кислотой священника, который исповедовал ее в храме в Никарагуа, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Происшествия
Уфимские спасатели освободили застрявшую в бидоне девочку
Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда двухлетняя девочка увлеклась игрой с бидоном и в итоге застряла в нем.
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Происшествия
В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина
В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
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Происшествия
В Кузбассе два человека замерзли насмерть
Обновлено в 04:16
Происшествия
Сотрудников CNN эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Магадане прокуратура проверит информацию об избиении детдомовцев
Прокуратура Магаданской области начала проверку в отношении должностных лиц детского дома поселка Ола, применивших физическое воздействие к воспитанникам, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК задумал внедрить детектор лжи по глазам
В целях борьбы с взяточничеством Следственный комитет России планирует применять собственную разработку — детектор лжи по глазам.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Летевший из Хабаровска на Хайнань самолет сел во Владивостоке
Самолет, вылетевший из Хабаровска в КНР на остров Хайнань, совершил вынужденную посадку во Владивостоке.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Жительница Рязани погибла при катании на тюбинге за машиной
В Рязани 19-летняя девушка получила смертельные травмы, катаясь на прицепленной к автомобилю «ватрушке».
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Петергофе загорелся ресторан «Чабрец»
О пожаре в ресторане «Чабрец» «Фонтанке» рассказали читатели.
Обновлено в 05:07