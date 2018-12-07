Происшествия

Главу УФСИН Амурской области наказали после истории с Цеповязом
REGNUM
03:17

По результатам проверки деятельности управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области по делу о нарушениях условий содержания члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза начальника управления привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности».
REGNUM03:17

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Главу амурского ФСИН привлекли к ответственности после фото Цеповяза

РБК02:46

Начальника амурского ФСИН наказали за нарушения в колонии, где сидит Вячеслав Цеповяз

Эхо Москвы03:00

Главу УФСИН привлекли к ответственности из-за ситуации с Цеповязом

Коммерсантъ01:53

Главу УФСИН привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после истории с Цеповязом

ТАСС01:34

Начальник амурского УФСИН понесет строгую дисциплинарную ответственность за скандал с Цеповязом

Амурская правда03:57

Главу УФСИН по Амурской области привлекли к ответственности из-за Цеповяза, поедающего крабов в колонии

2х2.su02:50

Против руководства амурской колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, возбудили уголовное дело

КП - Кубань04 декабря в 10:46
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Происшествия

Таксист сбил пешеходов в центре Москвы и скрылся с места преступления

В центре Москвы автомобиль такси сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Полиция не нашла нарушений в деятельности фонда Сокурова

Полиция Санкт-Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело по итогам проверки фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации».
Обновлено в 05:02
Происшествия

Школа в Жулебине возобновила работу после инцидента с подростком

Школа №1359 в московском районе Жулебино возобновила работу после того, как один из учеников 10-го класса пришёл на занятия с ножом.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Школьник выстрелил из ракетницы в лицо оппоненту после спора о ВОВ

В отношении петербургского школьника возбуждено уголовное дело после того, как он выстрелил в лицо мужчине, который поспорил с ним об итогах Великой Отечественной войны, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:02
Происшествия

Заключенные одной из исправительных колоний Якутии объявили голодовку

Восемь заключенных одной из исправительных колоний Якутии объявили голодовку из-за плохих условий содержания в пенитенциарном учреждении, сообщила ТАСС председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Семенова.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Россиянка облила кислотой священника на исповеди в Никарагуа

Гражданка России облила кислотой священника, который исповедовал ее в храме в Никарагуа, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Уфимские спасатели освободили застрявшую в бидоне девочку

Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда двухлетняя девочка увлеклась игрой с бидоном и в итоге застряла в нем.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Кузбассе два человека замерзли насмерть

Обновлено в 04:16
Происшествия

Сотрудников CNN эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Обновлено в 03:38
Происшествия

В Магадане прокуратура проверит информацию об избиении детдомовцев

Прокуратура Магаданской области начала проверку в отношении должностных лиц детского дома поселка Ола, применивших физическое воздействие к воспитанникам, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:47
Происшествия

СК задумал внедрить детектор лжи по глазам

В целях борьбы с взяточничеством Следственный комитет России планирует применять собственную разработку — детектор лжи по глазам.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Летевший из Хабаровска на Хайнань самолет сел во Владивостоке

Самолет, вылетевший из Хабаровска в КНР на остров Хайнань, совершил вынужденную посадку во Владивостоке.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Жительница Рязани погибла при катании на тюбинге за машиной

В Рязани 19-летняя девушка получила смертельные травмы, катаясь на прицепленной к автомобилю «ватрушке».
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Петергофе загорелся ресторан «Чабрец»

О пожаре в ресторане «Чабрец» «Фонтанке» рассказали читатели.
Обновлено в 05:07
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