Политика
Главу Счетной палаты края отправили в отставкуNewslab.ru вчера в 04:22
Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Вопрос о досрочном прекращении полномочий рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседании сессии 11 июля. Сама Татьяна Давыденко на обсуждение вопроса не пришла.
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с чего всё началось
На сессию Татьяна Давыденко не явилась, сославшись на плохое самочувствие и сегодня же в соцсетях было опубликовано ее видеообращение, в котором она обвиняет прокуратуру в недостоверных сведениях, касающихся ее деятельности, а также депутатов Заксобрания.ТВКвчера в 05:05
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После скандальных интервью главу счетной палаты отправили в отставку: будут ли последствия для краевой власти?
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«Утрата доверия - это катастрофа»: стало известно, почему уволили главу Счетной палаты Татьяну Давыденко
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KrasNews.com10 июля в 23:21
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