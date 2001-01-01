Политика

Главу Счетной палаты края отправили в отставкуNewslab.ru вчера в 04:22

Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Вопрос о досрочном прекращении полномочий рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседании сессии 11 июля. Сама Татьяна Давыденко на обсуждение вопроса не пришла.
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с чего всё началось
На сессию Татьяна Давыденко не явилась, сославшись на плохое самочувствие и сегодня же в соцсетях было опубликовано ее видеообращение
, в котором она обвиняет прокуратуру в недостоверных сведениях, касающихся ее деятельности, а также депутатов Заксобрания.
ТВКвчера в 05:05

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После скандальных интервью главу счетной палаты отправили в отставку: будут ли последствия для краевой власти?

7 канал Красноярсквчера в 10:33

Депутаты проголосовали за увольнение Татьяны Давыденко с поста председателя Счетной палаты

ТВКвчера в 05:05

«Утрата доверия - это катастрофа»: стало известно, почему уволили главу Счетной палаты Татьяну Давыденко

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Главу счётной палаты Красноярского края отправили в отставку

ИА Запад24вчера в 05:49

«К таким вопросам подходим принципиально»: спикер Заксобрания прокомментировал отставку главы Счетной палаты

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Красноярское Заксобрание отправило главу счетной палаты в досрочную отставку

ДЕЛА.ruвчера в 04:39

Глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко: Меня заказал Александр Усс

KrasNews.com10 июля в 23:21
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Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
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В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
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Здоровье

Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 848

"Лабораторно подтвержден диагноз у 848 человек", - уточнили в ведомстве. Напомним, эпидемия мышиной лихорадки началась в начале мая.
Обновлено в 03:24
Финансы

Рубль дорожает на открытии торгов к доллару и евро

Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:29
Технологии

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол

Полузащитник «Фейенорда» отказался переходить в «Локомотив»

Руководство московского «Локомотива» не сумело согласовать сделку о переходе полузащитника «Фейеноорда» Ренато Тапиа, сообщает портал Voetbal International.
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Футбол

«Барселона» договорилась о трансфере 20-летнего хавбека сборной Японии

Обновлено в 04:00
Происшествия

Восьмилетнего ребенка в Петербурге покусала мать

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Apple не смогла зарегистрировать товарный знак дополненной реальности

Аргументы Роспатента сводились к тому, что AR – единственный словесный элемент и в знаке Apple, и в схожих с ним знаках, поэтому не учитывать их сходство нельзя.
Обновлено в 02:17
Футбол

19-летний Медведь стал игроком «Ростова»

"Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Политика

Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Екатеринбурге к участникам протестов против храма пришли с обысками

Обновлено в 03:51
Футбол

«Спартак» поздравил Рошу с голом с голом за «Крузейро»

Обновлено в 03:47
Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Законопроект предусматривает расширенные тарифы для разных категорий автомобилей, отмену зависимости мощности транспорта от стоимости ОСАГО и увеличение выплат при ущербе до двух миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

Обновлено в 01:40
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
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