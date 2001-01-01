с чего всё началось

Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Вопрос о досрочном прекращении полномочий рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседании сессии 11 июля. Сама Татьяна Давыденко на обсуждение вопроса не пришла.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.

Политика В офисе президента Украины прошли обыски Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Здоровье Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 848 "Лабораторно подтвержден диагноз у 848 человек", - уточнили в ведомстве. Напомним, эпидемия мышиной лихорадки началась в начале мая.

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Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

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Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

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Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Футбол Полузащитник «Фейенорда» отказался переходить в «Локомотив» Руководство московского «Локомотива» не сумело согласовать сделку о переходе полузащитника «Фейеноорда» Ренато Тапиа, сообщает портал Voetbal International.

Происшествия Восьмилетнего ребенка в Петербурге покусала мать Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.

Гаджеты Apple не смогла зарегистрировать товарный знак дополненной реальности Аргументы Роспатента сводились к тому, что AR – единственный словесный элемент и в знаке Apple, и в схожих с ним знаках, поэтому не учитывать их сходство нельзя.

Футбол 19-летний Медведь стал игроком «Ростова» "Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.

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Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

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Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».