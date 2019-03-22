Главу Росгеологии Панова отправили в отставкуГазета.Ru 17:49

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

с чего всё началось

В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен. Его полномочия были прекращены досрочно, рассказала ТАСС замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, курирующая Росимущество.

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