Происшествия

Главу Росгеологии Панова отправили в отставкуГазета.Ru 17:49

В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен. Его полномочия были прекращены досрочно, рассказала ТАСС замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, курирующая Росимущество.
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Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
ТАСС15:59

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Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

Эхо Москвы17:03

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

RT на русском16:58

Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

ТАСС15:59

Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов

РБК16:10

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

РИА Новости17:44

Глава «Росгеологии» ушел в отставку

Коммерсантъ16:49

Главу «Росгеологии» отправили в отставку

Дождь16:12
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Кубок Гагарина. «Локомотив» не смог спасти серию со СКА

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В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
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Здоровье

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
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Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
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Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что на настоящий момент у России нет намерения атаковать страны НАТО.
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В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
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Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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