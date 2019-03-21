Происшествия
Главу «Росгеологии» отправили в отставкуLenta.ru вчера в 16:24
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку директивой правительства. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила журналистам замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, передает ТАСС.
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Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.ТАССвчера в 15:59
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Если потеря очков Брюсселе была, в принципе, ожидаемой, то в следующем матче команда Черчесова позволить себе этой роскоши уже не может.
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Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
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Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
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Появились первые кадры с места ЧП, произошедшего в Нижнекамске в пятницу утром около здания УМВД России по Нижнекамскому району.
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Ученые предложили ловить темную материю сверхпроводящими нанопроводами
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