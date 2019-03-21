Главу «Росгеологии» отправили в отставкуLenta.ru вчера в 16:24

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

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