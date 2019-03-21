Политика
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставкуВести.Ru вчера в 16:53
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития. Панов руководил госхолдингом с 2013 года. Временно исполнять обязанности гендиректора будет первый замглавы холдинга Сергей Сучков.
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с чего всё началось
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.ТАССвчера в 15:59
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Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
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Фура с песком раздавила такси с пассажиром в Москве
Такси засыпало песком, у автомобиля снесло крышу. Для того, чтобы поднять фуру, на место доставили кран.
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Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
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Политика
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Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой
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Уровень рождаемости снизился в нескольких регионах Китая в 2018 году
Рождаемость в нескольких регионах Китая вновь снизилась в прошлом году, несмотря на смягчение политики страны в отношении семей с двумя детьми.
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