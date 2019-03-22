Происшествия
Главу Росгеологии Панова отправили в отставкуГазета.Ru 17:49
В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен. Его полномочия были прекращены досрочно, рассказала ТАСС замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, курирующая Росимущество.
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Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.ТАСС15:59
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Boeing решил установить дополнительный сигнал тревоги на все свои лайнеры 737 Max, сообщает Financial Times.
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Жители Новой Зеландии двумя минутами молчания почтили память жертв терактов в двух мечетях страны, совершенных ровно неделю назад, сообщает национальный телеканал 1 News.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
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Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
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Футбол
Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии
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