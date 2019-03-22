Происшествия

Главу Росгеологии Панова отправили в отставкуГазета.Ru 17:49

В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен. Его полномочия были прекращены досрочно, рассказала ТАСС замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, курирующая Росимущество.
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Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
ТАСС15:59

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Отправлен в отставку глава «Росгеологии» Роман Панов

Эхо Москвы19:10

Главу Росгеологии Панова отправили в отставку

Газета.Ru17:49

Гендиректор Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Интерфакс16:40

Глава «Росгеологии» отправлен в отставку

РИА Новости17:44

Стало известно имя врио главы «Росгеологии» после увольнения Панова

РБК17:13

Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку

ТАСС15:59

Глава «Росгеологии» ушел в отставку

Коммерсантъ16:49
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