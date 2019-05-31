Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницыГазета.Ru 16:56

с чего всё началось

Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков отрицает свою вину в убийстве замглавы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, но на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого. Следователи также сообщили, что предполагаемый убийца испытывал неприязнь к жертве.

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Армия и оружие На Украине заявили о крахе оборонной промышленности Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил о крахе оборонной промышленности страны.

Культура Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

Авто Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».

Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.

Общество В сэндвичах авиакомпании Air France обнаружены опасные бактерии Французская авиакомпания Air France сообщила об обнаружении бактерии листерии в сэндвичах с тунцом, которые распространялись на рейсах в период с 21 по 24 мая.

Гаджеты Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.

Политика ООН обвиняет Британию в пытках Ассанжа Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что власти Британии подвергают Джулиана Ассанжа психологическому воздействию.

Авто Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.

Происшествия Свыше 9 тыс. га леса охвачено огнем в регионах России Почти 30 контролируемых лесных пожаров на площади более 9 тыс. га зарегистрировано в регионах РФ в субботу.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Происшествия Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившаяся обеих ног из-за инфекции, рассказала, что готовится к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре.

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Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Происшествия В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в США Консульский отдел посольства России в США выясняет, пострадали ли российские граждане в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

Происшествия В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными «Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.

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Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Политика Против Порошенко возбудили дело о захвате власти Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.