Происшествия
Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницыГазета.Ru 16:56
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков отрицает свою вину в убийстве замглавы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, но на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого. Следователи также сообщили, что предполагаемый убийца испытывал неприязнь к жертве.
Читать в источнике
Оценить224
с чего всё началось
Бывший глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ15:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Армия и оружие
На Украине заявили о крахе оборонной промышленности
Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил о крахе оборонной промышленности страны.
Обновлено в 20:25
Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 05:08
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Авто
Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V
Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».
Обновлено в 05:28
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество
В Ростове дачный поселок без ведома жильцов отдали под застройку многоэтажками и ТРЦ
Жители дачного поселка "Берёзка" в Ростове неожиданно узнали, что живут в зоне общественно-деловой застройки.
Обновлено в 09:00
Общество
В сэндвичах авиакомпании Air France обнаружены опасные бактерии
Французская авиакомпания Air France сообщила об обнаружении бактерии листерии в сэндвичах с тунцом, которые распространялись на рейсах в период с 21 по 24 мая.
Обновлено в 18:25
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Политика
ООН обвиняет Британию в пытках Ассанжа
Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что власти Британии подвергают Джулиана Ассанжа психологическому воздействию.
Обновлено в 05:40
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Свыше 9 тыс. га леса охвачено огнем в регионах России
Почти 30 контролируемых лесных пожаров на площади более 9 тыс. га зарегистрировано в регионах РФ в субботу.
Обновлено в 20:09
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне
Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившаяся обеих ног из-за инфекции, рассказала, что готовится к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре.
Обновлено в 20:22
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в США
Консульский отдел посольства России в США выясняет, пострадали ли российские граждане в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 21:25
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Спорт
Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций
В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции.
Обновлено в 17:15
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Политика
Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Наука
Дно океанов может перерабатываться в алмазы
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено в 11:25
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Политика
Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы
Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено в 21:45